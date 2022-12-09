Lac de Pont-de-Salars Pont-de-Salars Aveyron

Lac de Pont-de-Salars Pont-de-Salars Aveyron vendredi 1 août 2025.

Lac de Pont-de-Salars

Lac de Pont-de-Salars 12290 Pont-de-Salars Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Lac de barrage situé sur le plateau du Lévézou à plus de 700 m d’altitude.

English :

Dam lake located on the Lévézou plateau at an altitude of over 700 m.

Deutsch :

Stausee auf dem Plateau von Lévézou in über 700 m Höhe.

Italiano :

Lago di sbarramento situato sull’altopiano di Lévézou a oltre 700 m di altitudine.

Español :

Lago de presa situado en la meseta de Lévézou a más de 700 m de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron