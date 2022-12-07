Lac de Saint-Gervais Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron

Lac de Saint-Gervais 12460 Saint-Symphorien-de-Thénières Aveyron Occitanie

Magnifique plan d’eau pour les loisirs estivaux et la pêche

 

English :

Magnificent lake for summer recreation and fishing

Deutsch :

Wunderschönes Gewässer für sommerliche Freizeitaktivitäten und zum Angeln

Italiano :

Acqua bellissima per la ricreazione estiva e la pesca

Español :

Hermosas aguas para el recreo y la pesca en verano

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-07 par ADT Aveyron