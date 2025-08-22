Lac de Villefort Villefort Lozère

Lac de Villefort Marche nordique Facile

Lac de Villefort Plage du Lac de Villefort 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 8593.0 Tarif :

Une belle découverte du lac dont sa mise en eau date de 1964. Découvrez son histoire avec son barrage hydroélectrique, son village noyé, son plan d’eau, ses activités nautiques et sa pisciculture.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

A wonderful way to discover the lake, which was impounded in 1964. Discover its history, with its hydroelectric dam, drowned village, lake, water sports and fish farming.

Deutsch :

Eine schöne Entdeckung des Sees, der 1964 ins Wasser gelassen wurde. Entdecken Sie seine Geschichte mit dem hydroelektrischen Staudamm, dem ertrunkenen Dorf, der Wasserfläche, den Wassersportaktivitäten und der Fischzucht.

Italiano :

Un ottimo modo per scoprire il lago, che è stato arginato nel 1964. Scoprite la sua storia, con la diga idroelettrica, il villaggio annegato, il lago, le attività sportive acquatiche e la piscicoltura.

Español :

Una forma estupenda de descubrir el lago, que fue embalsado en 1964. Descubre su historia, con su presa hidroeléctrica, su pueblo ahogado, su lago, sus actividades náuticas y su piscifactoría.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère