Lac de Villefort Trail n° 1 Villefort Lozère vendredi 1 août 2025.

Lac de Villefort Trail n° 1 Place du Bosquet 48800 Villefort Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 15419.0 Tarif :

Une boucle trail qui suit les contours du lac pour ensuite s’élever et découvrir le lac depuis le promontoire de la croix de Gratassac.

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

A trail loop that follows the contours of the lake and then climbs up to discover the lake from the promontory of the Croix de Gratassac.

Deutsch :

Ein Rundwanderweg, der den Umrissen des Sees folgt, um dann aufzusteigen und den See vom Vorsprung des Kreuzes von Gratassac aus zu entdecken.

Italiano :

Un percorso ad anello che segue i contorni del lago prima di salire per scoprire il lago dal promontorio della croce di Gratassac.

Español :

Un sendero en bucle que sigue los contornos del lago antes de subir para descubrirlo desde el promontorio de la cruz de Gratassac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère