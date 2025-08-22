Lac de Villefort Trail n° 6 Prévenchères Lozère

Lac de Villefort Trail n° 6 Trail Facile

Lac de Villefort Trail n° 6 Parking à l’entrée du village 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 13176.0 Tarif :

Une course en hauteur sur le territoire de Pourcharesses qui contourne tout le bassin versant du ruisseau des Morangiès, avec la tour du château de La Garde-Guérin comme repère permanent.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A high-altitude run in the Pourcharesses area, around the entire watershed of the Morangiès stream, with the tower of the Château de La Garde-Guérin as a permanent landmark.

Deutsch :

Ein Höhenlauf auf dem Gebiet von Pourcharesses, der das gesamte Einzugsgebiet des Morangiès-Bachs umrundet, mit dem Turm des Schlosses von La Garde-Guérin als ständigem Orientierungspunkt.

Italiano :

Una gara di alto livello nella zona di Pourcharesses, che si snoda lungo tutto lo spartiacque del torrente Morangiès, con la torre del castello di La Garde-Guérin come punto di riferimento permanente.

Español :

Una carrera de alto nivel en la zona de Pourcharesses que recorre toda la cuenca del arroyo Morangiès, con la torre del castillo de La Garde-Guérin como punto de referencia permanente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère