Lac de Villefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat Aveyron

Lac de Villefranche-de-Panat

Lac de Villefranche-de-Panat 12430 Villefranche-de-Panat Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Lac de barrage situé sur le cours de l’Alrance sur le plateau du Lévézou.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dam lake located on the Alrance river on the Lévézou plateau.

Deutsch :

Stausee am Lauf des Alrance auf dem Plateau von Lévézou.

Italiano :

Lago di sbarramento situato sul corso dell’Alrance, sull’altopiano di Lévézou.

Español :

Lago de presa situado en el curso del Alrance en la meseta de Lévézou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron