Lac de Villefranche-de-Panat Villefranche-de-Panat Aveyron
Lac de Villefranche-de-Panat
Lac de Villefranche-de-Panat 12430 Villefranche-de-Panat Aveyron Occitanie
Lac de barrage situé sur le cours de l’Alrance sur le plateau du Lévézou.
English :
Dam lake located on the Alrance river on the Lévézou plateau.
Deutsch :
Stausee am Lauf des Alrance auf dem Plateau von Lévézou.
Italiano :
Lago di sbarramento situato sul corso dell’Alrance, sull’altopiano di Lévézou.
Español :
Lago de presa situado en el curso del Alrance en la meseta de Lévézou.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-12-09 par ADT Aveyron