Lac des Vaches Col de la Vanoise randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Lac des Vaches Col de la Vanoise randonnée pédestre en aller retour

Lac des Vaches Col de la Vanoise randonnée pédestre en aller retour Parking des Fontanettes 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Imaginez-vous en train de marcher sur l’eau d’un lac de haute montagne ? Impossible ? Et bien traversez le Lac des vaches en sautillant sur les dalles de pierres dans le cadre majestueux des plus beaux sommets de la Vanoise.

English : Lac des Vaches Col de la Vanoise outward and return walks

Can you imagine walking on the water of a high mountain lake? Can’t you? Then cross Lac des vaches, hopping across the stone slabs against the majestic backdrop of the most beautiful peaks in the Vanoise.

Deutsch :

Können Sie sich vorstellen, über das Wasser eines Hochgebirgssees zu laufen? Das ist unmöglich? Dann überqueren Sie den Lac des vaches und hüpfen Sie über die Steinplatten vor der majestätischen Kulisse der schönsten Gipfel der Vanoise.

Italiano :

Riuscite a immaginare di camminare sull’acqua di un lago di alta montagna? Non ci riuscite? Allora attraversate il Lac des vaches, saltellando sulle lastre di pietra sullo sfondo maestoso delle più belle cime della Vanoise.

Español : Lac des Vaches Col de la Vanoise ida y vuelta

¿Te imaginas caminar sobre el agua de un lago de alta montaña? ¿No puede? Pues cruce el Lac des vaches, saltando sobre las losas de piedra con el majestuoso telón de fondo de los picos más bellos de la Vanoise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme