LAC D’ESPALEM Espalem Haute-Loire

LAC D’ESPALEM Espalem Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.

LAC D’ESPALEM

LAC D’ESPALEM Lac d’Espalem 43450 Espalem Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le site d’Espalem est constitué de quatre petits marais (le Lac Citrou, le Grand Lac, le Lac Redon et le Lac Long).

  +33 4 71 74 62 21

English :

The Espalem site consists of four small marshes (Lac Citrou, Grand Lac, Lac Redon and Lac Long).

Deutsch :

Das Gebiet von Espalem besteht aus vier kleinen Sumpfgebieten (Lac Citrou, Grand Lac, Lac Redon und Lac Long).

Italiano :

Il sito di Espalem è costituito da quattro piccole paludi (Lac Citrou, Grand Lac, Lac Redon e Lac Long).

Español :

El sitio de Espalem consta de cuatro pequeñas marismas (Lac Citrou, Grand Lac, Lac Redon y Lac Long).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme