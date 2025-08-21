Lac du Chalet Clou Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Lac du Chalet Clou Randonnée pédestre en boucle

Lac du Chalet Clou Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

La randonnée familiale par excellence ! Marmottes, têtards et grenouilles constitueront une bonne source de motivation pour les enfants.

+33 4 79 08 79 08

English : Lac du Chalet Clou Loop walk

This is the ultimate family hike! Your kids will have fun watching marmots, tadpoles, and frogs in their natural habitat.

Deutsch :

Die perfekte Familienwanderung! Murmeltiere, Kaulquappen und Frösche werden eine gute Motivationsquelle für die Kinder darstellen.

Italiano :

Un’escursione perfetta per tutta la famiglia! Marmotte, girini e rane saranno una grande fonte di motivazione per i bambini.

Español : Lac du Chalet Clou Paseo circular

¡La excursión familiar perfecta! Marmotas, renacuajos y ranas serán una gran fuente de motivación para los niños.

