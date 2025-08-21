Lac du Chalet Clou Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Lac du Chalet Clou Randonnée pédestre en boucle
Lac du Chalet Clou Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
La randonnée familiale par excellence ! Marmottes, têtards et grenouilles constitueront une bonne source de motivation pour les enfants.
English : Lac du Chalet Clou Loop walk
This is the ultimate family hike! Your kids will have fun watching marmots, tadpoles, and frogs in their natural habitat.
Deutsch :
Die perfekte Familienwanderung! Murmeltiere, Kaulquappen und Frösche werden eine gute Motivationsquelle für die Kinder darstellen.
Italiano :
Un’escursione perfetta per tutta la famiglia! Marmotte, girini e rane saranno una grande fonte di motivazione per i bambini.
Español : Lac du Chalet Clou Paseo circular
¡La excursión familiar perfecta! Marmotas, renacuajos y ranas serán una gran fuente de motivación para los niños.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme