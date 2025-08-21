Lac et villages des Hurtières en vélo électrique Saint-Alban-d’Hurtières Savoie

Lac et villages des Hurtières en vélo électrique

Lac et villages des Hurtières en vélo électrique Lac des Hurtières 73220 Saint-Alban-d’Hurtières Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Petite boucle au départ du Lac des Hurtières traversant les villages de Saint-Alban et Saint-Georges, agréable plateau ensoleillé face au Massif de La Lauzière. Partez à la découverte de nos villages avec le carnet de jeux Nos Trésors cachés !

http://www.portedemaurienne-tourisme.com/ +33 4 79 36 29 24

English :

Small loop starting from the Lake of Hurtières, passing through the villages of Saint-Alban and Saint-Georges, a pleasant sunny plateau facing the Massif de La Lauzière. Set off to discover our villages with the game book Our Hidden Treasures!

Deutsch :

Kleiner Rundweg vom Lac des Hurtières durch die Dörfer Saint-Alban und Saint-Georges, ein angenehmes, sonniges Plateau gegenüber dem Massif de La Lauzière. Gehen Sie mit dem Spielheft Nos Trésors cachés auf Entdeckungsreise durch unsere Dörfer!

Italiano :

Piccolo anello che parte dal lago di Hurtières e attraversa i villaggi di Saint-Alban e Saint-Georges, un piacevole altopiano soleggiato di fronte al Massiccio della Lauzière. Scoprite i nostri villaggi con il libretto di gioco Nos Trésors cachés!

Español :

Pequeño bucle que parte del lago de las Hurtières a través de los pueblos de Saint-Alban y Saint-Georges, una agradable meseta soleada frente al macizo de La Lauzière. Descubra nuestros pueblos con el cuaderno de juegos ¡Nos Trésors cachés!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme