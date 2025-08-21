L’affaire Vaux et Petit Longepierre Saône-et-Loire

L’affaire Vaux et Petit A pieds

L’affaire Vaux et Petit En face de l’église 71270 Longepierre Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Au coeur du village de Longepierre, une histoire datant du XIXème siècle a marqué ses habitants. De 1851 à 1859, les 2/3 du village de Longepierre ont été détruits par 25 incendies criminels. Suivez toutes les étapes de ce crime judiciaire en suivant les panneaux indicatifd.

+33 3 85 91 87 52

English :

In the heart of the village of Longepierre, a history dating from the 19th century has marked its inhabitants. From 1851 to 1859, 2/3 of the village of Longepierre was destroyed by 25 arsons. Follow all the steps of this judicial crime by following the signs.

Deutsch :

Im Herzen des Dorfes Longepierre hat eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert die Bewohner geprägt. Zwischen 1851 und 1859 wurden 2/3 des Dorfes Longepierre durch 25 Brandstiftungen zerstört. Verfolgen Sie alle Etappen dieses Justizverbrechens, indem Sie den Hinweisschildern folgen.

Italiano :

Nel cuore del villaggio di Longepierre, una storia che risale al XIX secolo ha segnato i suoi abitanti. Dal 1851 al 1859, 2/3 del villaggio di Longepierre sono stati distrutti da 25 incendi dolosi. Seguite tutte le tappe di questo crimine giudiziario seguendo la segnaletica.

Español :

En el corazón del pueblo de Longepierre, una historia que se remonta al siglo XIX ha marcado a sus habitantes. De 1851 a 1859, 2/3 del pueblo de Longepierre fueron destruidos por 25 incendios provocados. Siga todas las etapas de este crimen judicial siguiendo las señales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data