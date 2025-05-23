Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne

Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine A pieds Très facile

Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine 47320 Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3200.0 Tarif :

Une invitation à la flanerie autour du charmant village de Lafitte-sur-Lot, vous emprunterez de petites routes goudronnées pour une balade digestive au pays de l’or noir, le fameux Pruneau d’Agen !

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine

An invitation to flanerie around the charming village of Lafitte-sur-Lot, you’ll take small paved roads for a digestive stroll in the land of black gold, the famous Agen Pruneau!

Deutsch : Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine

Eine Einladung zum Flanieren rund um das charmante Dorf Lafitte-sur-Lot, wo Sie auf kleinen asphaltierten Straßen einen Verdauungsspaziergang durch das Land des schwarzen Goldes, der berühmten Pruneau d’Agen, unternehmen können!

Italiano :

Passeggiate nell’affascinante villaggio di Lafitte-sur-Lot, lungo piccole strade asfaltate e godetevi una passeggiata digestiva nella terra dell’oro nero, la famosa prugna di Agen!

Español : Lafitte-sur-Lot, pour une promenade semi-urbaine

Pasee por el encantador pueblo de Lafitte-sur-Lot, por pequeñas carreteras asfaltadas y disfrute de un digestivo paseo por la tierra del oro negro, ¡la famosa ciruela pasa de Agen!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine