Lagarrigue, points de vue sur la vallée du Lot Lagarrigue Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 9800.0
Le bitume recouvre les chemins au début et à la fin de ce circuit assez accidenté. Au sud, les
panoramas sont assez exceptionnels sur la vallée du Lot et les coteaux qui l’enserrent.
+33 5 53 66 14 14
English : Lagarrigue, points de vue sur la vallée du Lot
The asphalt covers the paths at the beginning and end of this fairly hilly circuit. To the south, the
panoramas are quite exceptional on the Lot valley and the hillsides which enclose it.
Deutsch : Lagarrigue, points de vue sur la vallée du Lot
Am Anfang und am Ende dieser recht hügeligen Strecke bedeckt Asphalt die Wege. Im Süden gibt es
die Aussicht auf das Tal des Lot und die Hänge, die es umschließen, ist ziemlich einzigartig.
Italiano :
L’asfalto ricopre i sentieri all’inizio e alla fine di questo percorso abbastanza collinare. A sud, il
la valle del Lot e le colline circostanti sono eccezionali.
Español : Lagarrigue, points de vue sur la vallée du Lot
El asfalto cubre los caminos al principio y al final de esta ruta bastante accidentada. Al sur, el
las vistas al sur sobre el valle del Lot y las colinas circundantes son excepcionales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine