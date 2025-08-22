Lagruère, promenade sur les berges de Garonne Lagruère Lot-et-Garonne

Lagruère, promenade sur les berges de Garonne En VTT Facile

Lagruère, promenade sur les berges de Garonne 47400 Lagruère Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9800.0 Tarif :

Ce circuit traverse successivement la plaine agricole, berceau du maïs et du tabac, le hameau de Lamarque, siège du musée de l’école, puis de nombreuses peupleuraies bordant le fleuve.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Lagruère, promenade sur les berges de Garonne

This circuit successively crosses the agricultural plain, cradle of corn and tobacco, the hamlet of Lamarque, seat of the museum of the school, then numerous poplar groves bordering the river.

Deutsch : Lagruère, promenade sur les berges de Garonne

Dieser Rundweg führt nacheinander durch die landwirtschaftlich genutzte Ebene, die Heimat von Mais und Tabak, den Weiler Lamarque, Sitz des Schulmuseums, und dann durch zahlreiche flussbegleitende Populationuraien.

Italiano :

Questo circuito attraversa in successione la pianura agricola, culla del mais e del tabacco, la frazione di Lamarque, sede del museo scolastico, e poi numerose località lungo il fiume.

Español : Lagruère, promenade sur les berges de Garonne

Este circuito atraviesa sucesivamente la llanura agrícola, cuna del maíz y del tabaco, la aldea de Lamarque, sede del museo escolar, y luego numerosos puestos a lo largo del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine