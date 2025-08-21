L’Aisne à Cheval Autour du Mont Mont-Notre-Dame Aisne

L’Aisne à Cheval Autour du Mont A cheval

L’Aisne à Cheval Autour du Mont 02220 Mont-Notre-Dame Aisne Hauts-de-France

Dans la vallée de la Vesle, le plateau s’entaille de vallons escarpés témoins d’une Histoire millénaire.

C’est là que s’élève un promontoire insolite, dans un paysage digne du Seigneur des Anneaux. Le Mont Notre-Dame, l’un des plus anciens villages de la région, est visible à dix lieues à la ronde.

Jadis le théâtre de batailles sanglantes en raison de leur position stratégique, ces curiosités naturelles offrent aujourd’hui autant de lieux pittoresques à découvrir.

Des châteaux qui jadis commandaient l’entrée des fiefs, jusqu’aux habitats troglodytiques tapissant le fond des vallons, en passant par des villages préservés, les montures et les cavaliers s’en donneront à cœur joie ! Ils pourront faire étape dans des chambres d’hôtes de qualité, ou alors effectuer une seule des deux étapes au choix.

English :

In the valley of the Vesle, the plateau is cut into steep valleys that bear witness to a thousand-year-old history.

It is here that an unusual promontory rises, in a landscape worthy of the Lord of the Rings. Mont Notre-Dame, one of the oldest villages in the region, can be seen from ten leagues away

Once the scene of bloody battles because of their strategic position, these natural curiosities now offer as many picturesque places to discover

From the castles that once commanded the entrance to the strongholds, to the troglodytic habitats lining the bottom of the valleys, passing through preserved villages, mounts and riders will have a field day! They will be able to stop off in quality guest rooms, or they can choose one of the two stages.

Deutsch :

Im Tal der Vesle schneidet sich das Plateau in steile Täler, die von einer tausendjährigen Geschichte zeugen.

Hier erhebt sich ein ungewöhnliches Vorgebirge in einer Landschaft, die dem Herrn der Ringe würdig ist. Mont Notre-Dame, eines der ältesten Dörfer der Region, ist aus zehn Meilen Entfernung zu sehen

Diese natürlichen Sehenswürdigkeiten waren aufgrund ihrer strategischen Lage einst Schauplatz blutiger Schlachten und bieten heute ebenso viele malerische Orte, die es zu entdecken gilt

Von den Schlössern, die einst den Zugang zu den Lehensgütern kontrollierten, über die Höhlenwohnungen in den Tälern bis hin zu den unberührten Dörfern Reiter und Pferde kommen hier voll auf ihre Kosten! Sie können in guten Gästezimmern übernachten oder nur eine der beiden Etappen reiten.

Italiano :

Nella valle del Vesle, l’altopiano è tagliato da ripide valli che testimoniano mille anni di storia.

È qui che sorge un insolito promontorio, in un paesaggio degno del Signore degli Anelli. Mont Notre-Dame, uno dei villaggi più antichi della regione, è visibile da dieci leghe di distanza

Un tempo teatro di sanguinose battaglie a causa della loro posizione strategica, questi luoghi naturali offrono oggi molti luoghi pittoreschi da scoprire

Dai castelli che un tempo comandavano l’ingresso ai feudi, alle abitazioni trogloditiche che si trovano in fondo alle valli, passando per i villaggi conservati, cavalli e cavalieri avranno di che divertirsi! Potranno fermarsi in guest house di qualità o scegliere di fare solo una delle due tappe.

Español :

En el valle del Vesle, la meseta está cortada por valles escarpados que son testigos de mil años de historia.

Es aquí donde se levanta un insólito promontorio, en un paisaje digno de El Señor de los Anillos. El monte de Notre-Dame, uno de los pueblos más antiguos de la región, puede verse a diez leguas de distancia

Antaño escenario de sangrientas batallas debido a su posición estratégica, estos parajes naturales ofrecen ahora muchos lugares pintorescos que descubrir

Desde los castillos que antaño comandaban la entrada a los feudos, hasta las viviendas trogloditas que bordean el fondo de los valles, pasando por los pueblos conservados, ¡caballos y jinetes lo pasarán en grande! Podrán parar en casas de huéspedes de calidad, o elegir hacer sólo una de las dos etapas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-09-04 par Agence Aisne Tourisme