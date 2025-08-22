L’Aisne à vélo au pays des Claudel Fère-en-Tardenois Aisne

L’Aisne à vélo au pays des Claudel En VTC

L’Aisne à vélo au pays des Claudel Parking place de la République 02130 Fère-en-Tardenois Aisne Hauts-de-France

Villeneuve-sur-Fère, près de Fère-en-Tardenois, fut le berceau de Paul et Camille Claudel. Ils revinrent souvent se ressourcer dans la jolie campagne que ce circuit permet de découvrir.

Villeneuve-sur-Fère, near Fère-en-Tardenois, was the birthplace of Paul and Camille Claudel. They often came back to recharge their batteries in the beautiful countryside that this circuit allows you to discover.

Villeneuve-sur-Fère, in der Nähe von Fère-en-Tardenois, war die Wiege von Paul und Camille Claudel. Sie kehrten oft zurück, um in der hübschen Landschaft, die man auf diesem Rundweg entdecken kann, neue Energie zu tanken.

Villeneuve-sur-Fère, vicino a Fère-en-Tardenois, è stata la città natale di Paul e Camille Claudel. Spesso tornavano per ricaricare le batterie nella splendida campagna che questo tour vi permette di scoprire.

Villeneuve-sur-Fère, cerca de Fère-en-Tardenois, fue el lugar de nacimiento de Paul y Camille Claudel. A menudo volvían para recargar las pilas en los hermosos paisajes que este tour le permite descubrir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-06 par Agence Aisne Tourisme