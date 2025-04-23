L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château Soissons Aisne

L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château Soissons Aisne vendredi 1 août 2025.

L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château En VTC

L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château parking du Mail 02200 Soissons Aisne Hauts-de-France

Durée : 360 Distance : 59100.0 Tarif :

Ce circuit à vélo propose une échappée belle depuis la Cité du Vase jusqu’aux terres des Sires de Coucy. Vous franchirez tout d’abord le plateau de Soissons qui vous réserve de larges panoramas sur les vallées de l’Aisne et de l’Ailette. Puis, vous apercevrez la plus grande forteresse du Moyen-Age, dont vous gravirez la silhouette massive. Après une pause dans le village médiéval de Coucy, le retour en cité soissonnaise s’effectue en empruntant de jolies routes champêtres. L’Aisne offre décidément de bien jolis prétextes pour se dégourdir les mollets !

English : L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château

This bike tour offers a great escape from the Cité du Vase to the lands of the Sires de Coucy. You will first cross the Soissons plateau which offers wide panoramas over the Aisne and Ailette valleys. Then, you will see the largest fortress of the Middle Ages, whose massive silhouette you will climb. After a break in the medieval village of Coucy, the return to the Soissonnais town is made by taking pretty country roads. The Aisne definitely offers some very nice excuses to stretch your calves!

Deutsch : L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château

Diese Radtour bietet eine schöne Flucht von der Stadt des Gefäßes zu den Ländereien der Herren von Coucy. Zunächst überqueren Sie das Plateau von Soissons, von dem aus Sie einen weiten Blick über die Täler der Aisne und der Ailette haben. Dann erblicken Sie die größte Festung des Mittelalters, deren massive Silhouette Sie erklimmen. Nach einer Pause im mittelalterlichen Dorf Coucy geht es über hübsche Landstraßen zurück in die Stadt Soissonnaise. Die Aisne bietet wirklich viele schöne Möglichkeiten, sich die Beine zu vertreten!

Italiano :

Questo tour in bicicletta offre una bella fuga dalla Cité du Vase alle terre dei Sires de Coucy. Attraverserete prima l’altopiano di Soissons, che offre ampie vedute panoramiche sulle valli dell’Aisne e dell’Ailette. In seguito, vedrete la più grande fortezza del Medioevo, di cui scalerete la massiccia sagoma. Dopo una sosta nel villaggio medievale di Coucy, il ritorno alla città di Soissonnaise avviene percorrendo belle strade di campagna. L’Aisne offre sicuramente delle belle scuse per sgranchirsi le gambe!

Español : L’Aisne à vélo de Soissons à Coucy-le-Château

Este recorrido en bicicleta ofrece una hermosa escapada desde la Cité du Vase hasta las tierras de los Sires de Coucy. Primero atravesará la meseta de Soissons, que ofrece amplias vistas panorámicas sobre los valles del Aisne y el Ailette. A continuación, verás la mayor fortaleza de la Edad Media, a cuya enorme silueta subirás. Tras una pausa en el pueblo medieval de Coucy, el regreso a la ciudad de Soissonnaise se realiza por bonitas carreteras rurales. El Aisne ofrece, sin duda, muy buenas excusas para estirar las piernas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France