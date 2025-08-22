L’Aisne à vélo entre l’Oise et le Thon Hirson Aisne

L’Aisne à vélo entre l’Oise et le Thon En VTC

L’Aisne à vélo entre l’Oise et le Thon Thierache Sort nature 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France

Près de l’Axe Vert de Thiérache qui chemine le long de l’Oise, ce circuit mène à l’abbaye de Saint-Michel avant d’emprunter la charmante route touristique de la vallée du Thon. Ce circuit existe en version courte et en version longue. La trace GPS présente uniquement la version courte, tandis que la fiche descriptive détaille les 2 versions.

English :

Close to the Axe Vert de Thiérache, which runs along the river Oise, this circuit leads to the abbey of Saint-Michel before taking the charming tourist route of the Thon valley. There is a short and a long version of this trail. The GPS track shows only the short version, while the description details the 2 versions.

Deutsch :

In der Nähe der Axe Vert de Thiérache, die entlang der Oise verläuft, führt diese Route zur Abtei von Saint-Michel, bevor sie auf die reizvolle Touristenroute durch das Thon-Tal führt. Es gibt eine kurze und eine lange Version dieses Rundwegs. Der GPS-Track zeigt nur die kurze Version, während die Beschreibung beide Versionen detailliert beschreibt.

Italiano :

Vicino all’Axe Vert de Thiérache, che costeggia il fiume Oise, questo percorso conduce all’Abbazia di Saint-Michel prima di imboccare l’affascinante percorso turistico attraverso la Valle del Thon. Esiste una versione breve e una lunga di questo percorso. La traccia GPS mostra solo la versione breve, mentre la descrizione fornisce i dettagli delle due versioni.

Español :

Cerca del Axe Vert de Thiérache, que bordea el río Oise, esta ruta conduce a la abadía de Saint-Michel antes de tomar la encantadora ruta turística por el valle del Thon. Existe una versión corta y otra larga de este itinerario. El track GPS sólo muestra la versión corta, mientras que en la descripción se detallan las 2 versiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-04 par Agence Aisne Tourisme