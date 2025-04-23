L’Aisne à vélo la route stratégique Monampteuil Aisne

En VTC

lac de Monampteuil, parking Axo plage 02000 Monampteuil Aisne Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 38800.0

Ce surnom donné à la D90 par les habitants de la région, rappelle la position stratégique qu’elle a tenu pendant les guerres. La vue sur les lacs et le Chemin des Dames au Sud, et sur la montagne couronnée au Nord, y est imprenable.

English : L’Aisne à vélo la route stratégique

This nickname given to the D90 by the inhabitants of the region recalls the strategic position it held during the wars. The view over the lakes and the Chemin des Dames to the south, and the crowned mountain to the north, is breathtaking.

Deutsch : L’Aisne à vélo la route stratégique

Dieser Spitzname, den die Bewohner der Region der D90 gegeben haben, erinnert an die strategische Position, die sie während der Kriege innehatte. Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die Seen und den Chemin des Dames im Süden sowie auf den gekrönten Berg im Norden.

Italiano :

Il soprannome dato al D90 dagli abitanti della regione ricorda la posizione strategica che occupava durante le guerre. La vista sui laghi e sullo Chemin des Dames a sud e sulla montagna coronata a nord è illimitata.

Español : L’Aisne à vélo la route stratégique

Este sobrenombre dado a la D90 por los habitantes de la región, recuerda la posición estratégica que ocupó durante las guerras. La vista de los lagos y del Chemin des Dames al sur, y de la montaña coronada al norte, es ilimitada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France