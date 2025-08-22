L’Aisne à vélo la thiérache bocagère Guise Aisne

L’Aisne à vélo la thiérache bocagère En VTC

02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Une balade sur les petites routes de la verte Thiérache, en longeant le canal de la Sambre à l’Oise puis l’Oise jusqu’au château fort des ducs de Guise. Au passage, ne manquez pas les impressionnantes églises fortifiées, patrimoine typique de la région. Ce circuit existe en version courte et en version longue. La trace GPS présente uniquement la version courte, tandis que la fiche descriptive détaille les 2 versions.

English :

A stroll along the back roads of the green Thiérache region, following the Sambre to Oise Canal and then the Oise River to the château fortress of the Dukes of Guise. Along the way, don’t miss the impressive fortified churches, a typical heritage of the region. This tour is available in short and long versions. The GPS track shows only the short version, while the description sheet details the 2 versions.

Deutsch :

Eine Fahrt auf den kleinen Straßen der grünen Thiérache, entlang des Kanals von der Sambre zur Oise und dann der Oise bis zur Burg der Herzöge von Guise. Auf dem Weg sollten Sie sich die beeindruckenden Wehrkirchen nicht entgehen lassen, die ein typisches Erbe der Region sind. Diese Wanderung gibt es in einer kurzen und einer langen Version. Der GPS-Track zeigt nur die kurze Version, während die Beschreibung beide Versionen detailliert beschreibt.

Italiano :

Passeggiate lungo le strade secondarie della verde regione della Thiérache, seguendo il canale dalla Sambre all’Oise e poi l’Oise fino al castello fortificato dei duchi di Guise. Lungo il percorso, non perdetevi le imponenti chiese fortificate, una caratteristica tipica della regione. Di questo percorso esiste una versione breve e una lunga. La traccia GPS mostra solo la versione breve, mentre la descrizione fornisce i dettagli delle due versioni.

Español :

Pasee por las carreteras secundarias de la verde región de Thiérache, siguiendo el canal del Sambre al Oise y luego el Oise hasta el castillo fortificado de los duques de Guise. Por el camino, no se pierda las impresionantes iglesias fortificadas, un rasgo típico de la región. Hay una versión corta y otra larga de esta ruta. El track GPS muestra sólo la versión corta, mientras que la descripción da detalles de las 2 versiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-04 par Agence Aisne Tourisme