L’Aisne à vélo le Vermandois Saint-Quentin Aisne
L’Aisne à vélo le Vermandois Saint-Quentin Aisne vendredi 1 mai 2026.
L’Aisne à vélo le Vermandois En VTC
L’Aisne à vélo le Vermandois gare SNCF 02100 Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : Tarif :
Depuis Saint-Quentin, la belle Art déco, une grande boucle à travers le Vermandois sur les traces d’Henri Matisse. Poursuivons sur la piste des sources de l’Escaut et de la Somme.
English :
Since Saint-Quentin, the beautiful Art Deco, a great loop through the Vermandois in the footsteps of Henri Matisse. Let’s continue on the trail of the sources of the Escaut and the Somme.
Deutsch :
Von Saint-Quentin, der schönen Art-déco-Stadt, führt eine große Schleife durch das Vermandois auf den Spuren von Henri Matisse. Weiter geht es auf den Spuren der Quellen der Schelde und der Somme.
Italiano :
Da Saint-Quentin, la bella città Art Déco, un lungo giro attraverso il Vermandois sulle tracce di Henri Matisse. Proseguiamo sulle tracce delle sorgenti dell’Escaut e della Somme.
Español :
Desde Saint-Quentin, la bella ciudad del Art Decó, un largo bucle por el Vermandois siguiendo las huellas de Henri Matisse. Sigamos la pista de las fuentes del Escaut y del Somme.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-04 par Agence Aisne Tourisme