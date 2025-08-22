L’Aisne à vélo le Vermandois Saint-Quentin Aisne

L’Aisne à vélo le Vermandois En VTC

L'Aisne à vélo le Vermandois
gare SNCF
02100 Saint-Quentin
Aisne
Hauts-de-France

Depuis Saint-Quentin, la belle Art déco, une grande boucle à travers le Vermandois sur les traces d’Henri Matisse. Poursuivons sur la piste des sources de l’Escaut et de la Somme.

English :

Since Saint-Quentin, the beautiful Art Deco, a great loop through the Vermandois in the footsteps of Henri Matisse. Let’s continue on the trail of the sources of the Escaut and the Somme.

Deutsch :

Von Saint-Quentin, der schönen Art-déco-Stadt, führt eine große Schleife durch das Vermandois auf den Spuren von Henri Matisse. Weiter geht es auf den Spuren der Quellen der Schelde und der Somme.

Italiano :

Da Saint-Quentin, la bella città Art Déco, un lungo giro attraverso il Vermandois sulle tracce di Henri Matisse. Proseguiamo sulle tracce delle sorgenti dell’Escaut e della Somme.

Español :

Desde Saint-Quentin, la bella ciudad del Art Decó, un largo bucle por el Vermandois siguiendo las huellas de Henri Matisse. Sigamos la pista de las fuentes del Escaut y del Somme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-04 par Agence Aisne Tourisme