L’Aisne à vélo Les chars de l’offensive de Juin 1918 Cœuvres-et-Valsery Aisne

L’Aisne à vélo Les chars de l’offensive de Juin 1918 En VTC

L’Aisne à vélo Les chars de l’offensive de Juin 1918 Place Auguste Rébérot (stationnement gratuit) 02600 Cœuvres-et-Valsery Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Partir à vélo sur de petites routes tranquilles et découvrir des villages pittoresques au creux de vallons

verdoyants c’est la promesse de ce circuit qui sillonne entre vallons et plateau du Soissonnais. L’occasion

d’ouvrir une page d’histoire, sur les traces des premiers chars français de la Grande Guerre.

English :

Cycling on small quiet roads and discovering picturesque villages in the hollow of green valleys: this is the promise of this tour

this is the promise of this tour, which winds its way between the valleys and the Soissonnais plateau. An opportunity to

to open a page of history, in the footsteps of the first French tanks of the Great War.

Deutsch :

Mit dem Fahrrad auf kleinen, ruhigen Straßen fahren und malerische Dörfer in den Tälern entdecken

das ist das Versprechen dieser Tour, die zwischen den Tälern und der Hochebene des Soissonnais verläuft. Die Gelegenheit

eine Seite der Geschichte aufzuschlagen, auf den Spuren der ersten französischen Panzer des Ersten Weltkriegs.

Italiano :

Pedalare su strade piccole e tranquille e scoprire villaggi pittoreschi nelle cavità delle valli verdi

la promessa di questo tour, che si snoda tra le valli e l’altopiano del Soissonnais. Un’opportunità per

per aprire una pagina di storia, sulle orme dei primi carri armati francesi della Grande Guerra.

Español :

Pedalear por pequeñas y tranquilas carreteras y descubrir pintorescos pueblos en las hondonadas de los verdes valles

la promesa de este recorrido, que serpentea entre los valles y la meseta del Soissonnais. Una oportunidad para

para abrir una página de la historia, siguiendo los pasos de los primeros tanques franceses de la Gran Guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-07 par Agence Aisne Tourisme