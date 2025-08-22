L’Aisne à vélo par le Chemin des Dames Chamouille Aisne

L’Aisne à vélo par le Chemin des Dames En VTC

L’Aisne à vélo par le Chemin des Dames D19, Parking du Center Parcs 02860 Chamouille Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Après une mise en jambes sur la voie verte de l’Ailette, affûtons nos mollets pour rejoindre la Chemin des Dames. Revigorés par les panoramas, préparons-nous à de vertigineuses montées et descentes entre les collines. Ce circuit existe en version courte et en version longue. La trace GPS présente uniquement la version courte, tandis que la fiche descriptive détaille les 2 versions.

English :

After a warm-up on the Ailette greenway, let’s hone our calves for the Chemin des Dames. Invigorated by the panoramic views, we prepare for dizzying ascents and descents between the hills. This tour is available in short and long versions. The GPS track shows only the short version, while the description details the 2 versions.

Deutsch :

Nach einem Aufwärmtraining auf dem grünen Weg der Ailette sollten wir unsere Waden schärfen, um den Chemin des Dames zu erreichen. Bereiten Sie sich auf schwindelerregende Anstiege und Abfahrten zwischen den Hügeln vor, während Sie sich an den Panoramen erfreuen. Diese Route gibt es in einer kurzen und einer langen Version. Der GPS-Track zeigt nur die kurze Version, während die Beschreibung beide Versionen detailliert beschreibt.

Italiano :

Dopo il riscaldamento sulla greenway di Ailette, affiliamo i polpacci e dirigiamoci verso lo Chemin des Dames. Rinvigoriti dalla vista panoramica, prepariamoci a salite e discese vertiginose tra le colline. Di questo percorso esiste una versione corta e una lunga. La traccia GPS mostra solo la versione breve, mentre la descrizione fornisce i dettagli delle due versioni.

Español :

Después de calentar en la vía verde de Ailette, afinemos las pantorrillas y dirijámonos al Chemin des Dames. Vigorizados por las vistas panorámicas, preparémonos para unas subidas y bajadas vertiginosas entre las colinas. Hay una versión corta y otra larga de esta ruta. El track GPS sólo muestra la versión corta, mientras que la descripción da detalles de las 2 versiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-06 par Agence Aisne Tourisme