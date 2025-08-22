L’Aisne à vélo sur les versants de l’Oise Chauny Aisne

L’Aisne à vélo sur les versants de l’Oise En VTC

L’Aisne à vélo sur les versants de l’Oise Place Bouzier 02300 Chauny Aisne Hauts-de-France

Au carrefour de l’Oise et de multiples canaux, Chauny a vécu une histoire bien tourmentée. De belles bâtisses Art déco témoignent de sa reconstruction dans les années 1920 et 1930. Un circuit pour découvrir Chauny et la campagne environnante. Ce circuit existe en version courte et en version longue. La trace GPS présente uniquement la version courte, tandis que la fiche descriptive détaille les 2 versions.

English :

At the crossroads of the Oise and numerous canals, Chauny has lived through a turbulent history. Beautiful Art Deco buildings bear witness to its reconstruction in the 1920s and 1930s. A tour to discover Chauny and the surrounding countryside. This tour is available in short and long versions. The GPS track shows only the short version, while the description sheet details the 2 versions.

Deutsch :

Chauny, das an der Kreuzung der Oise und zahlreicher Kanäle liegt, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Schöne Art-déco-Gebäude zeugen von seinem Wiederaufbau in den 1920er und 1930er Jahren. Ein Rundgang, um Chauny und die umliegende Landschaft zu entdecken. Diese Tour gibt es in einer kurzen und einer langen Version. Der GPS-Track zeigt nur die kurze Version, während die Beschreibung beide Versionen detailliert beschreibt.

Italiano :

All’incrocio tra l’Oise e numerosi canali, Chauny ha vissuto una storia turbolenta. Bellissimi edifici in stile Art Déco testimoniano la sua ricostruzione negli anni Venti e Trenta. Un percorso per scoprire Chauny e la campagna circostante. Esiste una versione breve e una lunga di questo percorso. La traccia GPS mostra solo la versione breve, mentre la descrizione fornisce i dettagli delle due versioni.

Español :

En la encrucijada del Oise y de numerosos canales, Chauny ha vivido una historia turbulenta. Hermosos edificios Art Déco dan testimonio de su reconstrucción en los años veinte y treinta. Un sendero para descubrir Chauny y sus alrededores. Existe una versión corta y otra larga de este recorrido. El track GPS sólo muestra la versión corta, mientras que la descripción detalla las 2 versiones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-04 par Agence Aisne Tourisme