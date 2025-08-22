L’Aisne à vélo trésors cachés en forêt de Saint-Gobain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

L’Aisne à vélo trésors cachés en forêt de Saint-Gobain En VTC

L’Aisne à vélo trésors cachés en forêt de Saint-Gobain de Coucy-le-Château 02380 Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Hauts-de-France

Un détour à ne pas manquer par la forteresse de Coucy-le-Château. Nous furetons sur les petites routes de la forêt de Saint-Gobain en passant par l’abbaye de Prémontré.

English :

A detour not to be missed by the fortress of Coucy-le-Château. We’ll take a look at the small roads in the forest of Saint-Gobain, passing by the Prémontré abbey.

Deutsch :

Einen Abstecher zur Festung von Coucy-le-Château sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir stöbern auf den kleinen Straßen durch den Wald von Saint-Gobain und passieren dabei die Abtei von Prémontré.

Italiano :

Un’attrazione da non perdere è la fortezza di Coucy-le-Château. Percorriamo le stradine della foresta di Saint-Gobain, passando per l’abbazia di Prémontré.

Español :

Una diversión que no debe perderse es la fortaleza de Coucy-le-Château. Navegamos por los pequeños caminos del bosque de Saint-Gobain, pasando por la abadía de Prémontré.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-03-24 par Agence Aisne Tourisme