Laissey-vous tenter Laissey Doubs

Laissey-vous tenter Gare de Laissey 25820 Laissey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 34390.0 Tarif :

Laissez-vous tenter par cette boucle facile d’accès (gare SNCF de Laissey ou autoroute A36 sortie 4.1), à mi-chemin entre Besançon et Baume-les-Dames, sportive sans être difficile, et dotée de points de vue imprenables !

English :

Let yourself be tempted by this easy-to-access loop (Laissey SNCF station or A36 freeway, exit 4.1), halfway between Besançon and Baume-les-Dames. It’s sporty without being difficult, and boasts breathtaking views!

Deutsch :

Lassen Sie sich von diesem leicht zugänglichen Rundweg (SNCF-Bahnhof Laissey oder Autobahn A36, Ausfahrt 4.1) auf halbem Weg zwischen Besançon und Baume-les-Dames verführen, der sportlich, aber nicht schwierig ist und mit atemberaubenden Aussichtspunkten aufwartet!

Italiano :

Lasciatevi tentare da questo anello di facile accesso (stazione SNCF di Laissey o autostrada A36, uscita 4.1), a metà strada tra Besançon e Baume-les-Dames: è sportivo senza essere difficile e vanta panorami mozzafiato!

Español :

Déjese seducir por este bucle de fácil acceso (estación SNCF de Laissey o autopista A36, salida 4.1), a medio camino entre Besançon y Baume-les-Dames, deportivo sin ser difícil y con unas vistas impresionantes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data