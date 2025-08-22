Laissez-vous conter Saint-Marcellin-en-Forez parcours découverte Saint-Marcellin-en-Forez Loire

Laissez-vous conter Saint-Marcellin-en-Forez parcours découverte

Établi en piémont au débouché de la vallée de la Mare, le village mérite le détour. Ses fortifications et maisons historiques se laissent découvrirent au fil des rues.

The village is located in the foothills at the mouth of the Mare valley and is well worth a visit. Its fortifications and historic houses can be discovered along the streets.

Das Dorf liegt im Vorgebirge an der Mündung des Mare-Tals und ist einen Umweg wert. Seine Festungen und historischen Häuser lassen sich bei einem Spaziergang durch die Straßen entdecken.

Situato nella zona pedemontana all’imbocco della Valmare, il villaggio merita una visita. Lungo le strade si possono scoprire le sue fortificazioni e le sue case storiche.

Establecido en las estribaciones de la boca del valle del Mare, el pueblo merece una visita. Sus fortificaciones y casas históricas se pueden descubrir a lo largo de las calles.

