Lamontjoie, bastide de Gascogne Lamontjoie Lot-et-Garonne

Lamontjoie, bastide de Gascogne A cheval Facile

Lamontjoie, bastide de Gascogne 47310 Lamontjoie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Cette balade facile se déroule dans les collines arrondies des coteaux de Gascogne, accompagnant sur quelques kilomètres, les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, pour qui le but à atteindre se situe à 1063 km, distance indiquée sur le totem implanté par la FFRandonnée.

+33 5 53 66 14 14

English : Lamontjoie, bastide de Gascogne

This easy walk takes place in the rounded hills of the Gascony hillsides, accompanying for a few kilometres the pilgrims towards Santiago de Compostela, for whom the goal is 1063 km, the distance indicated on the totem pole installed by the FFRandonnée.

Deutsch : Lamontjoie, bastide de Gascogne

Diese leichte Wanderung führt durch die runden Hügel der Coteaux de Gascogne und begleitet auf einigen Kilometern die Pilger nach Santiago de Compostela, für die das zu erreichende Ziel 1063 km entfernt liegt, eine Entfernung, die auf dem von der FFRandonnée aufgestellten Totem angegeben ist.

Italiano :

Questa facile passeggiata si svolge tra le colline arrotondate della Guascogna, accompagnando per qualche chilometro i pellegrini verso Santiago de Compostela, per i quali la meta è di 1063 km, la distanza indicata sul totem installato dalla FFRandonnée.

Español : Lamontjoie, bastide de Gascogne

Este fácil paseo se desarrolla en las redondeadas colinas de las laderas de Gascuña, acompañando durante unos kilómetros a los peregrinos hacia Santiago de Compostela, para quienes la meta es de 1063 km, la distancia indicada en el tótem instalado por la FFRandonnée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine