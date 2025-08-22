Lamontjoie, un cheminement de Lot-et-Garonne en Gers Lamontjoie Lot-et-Garonne
47310 Lamontjoie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Distance : 13600.0
Ce circuit sans difficulté majeure permet de découvrir depuis les chemins de crête, de nombreux panoramas sur les coteaux de Gascogne délimitant les départements du Gers et du Lot-et-Garonne.
+33 5 53 66 14 14
English : Lamontjoie, un cheminement de Lot-et-Garonne en Gers
This circuit without major difficulty allows you to discover from the ridge paths, many panoramas on the hills of Gascony delimiting the departments of Gers and Lot-et-Garonne.
Deutsch : Lamontjoie, un cheminement de Lot-et-Garonne en Gers
Auf diesem Rundweg ohne größere Schwierigkeiten können Sie von den Kammwegen aus zahlreiche Panoramen über die Hänge der Gascogne entdecken, die die Departements Gers und Lot-et-Garonne voneinander abgrenzen.
Italiano :
Questo percorso, non molto difficile, offre numerose viste panoramiche sulle colline della Guascogna che confinano con i dipartimenti del Gers e del Lot-et-Garonne.
Español : Lamontjoie, un cheminement de Lot-et-Garonne en Gers
Este itinerario, de escasa dificultad, ofrece numerosas vistas panorámicas de las laderas de Gascuña que bordean los departamentos de Gers y Lot-et-Garonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine