L’ancien moulin Chadenet Lozère

L’ancien moulin Parking de le Mairie 48190 Chadenet Lozère Occitanie

Durée : 30 Distance : 2250.0 Tarif :

Une balade très facile et familiale dans cette longue vallée bien dégagée qui relie Bagnols-les-Bains à Mende avec un cheminement au milieu de jolis hameaux le long du Lot.
http://destination-montlozere.fr/   +33 4 66 46 87 30

English :

A very easy, family-friendly walk in this long, open valley between Bagnols-les-Bains and Mende, through pretty hamlets along the Lot.

Deutsch :

Eine sehr leichte und familienfreundliche Wanderung in diesem langen, übersichtlichen Tal, das Bagnols-les-Bains mit Mende verbindet, mit einem Weg durch hübsche Weiler entlang des Flusses Lot.

Italiano :

Una passeggiata molto facile e adatta alle famiglie in questa lunga valle aperta tra Bagnols-les-Bains e Mende, passando per graziosi borghi lungo il Lot.

Español :

Un paseo muy fácil y familiar por este largo valle abierto entre Bagnols-les-Bains y Mende, pasando por bonitas aldeas a orillas del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère