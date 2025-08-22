L’ancien moulin Chadenet Lozère
L’ancien moulin Chadenet Lozère vendredi 1 mai 2026.
L’ancien moulin Marche nordique Facile
L’ancien moulin Parking de le Mairie 48190 Chadenet Lozère Occitanie
Durée : 30 Distance : 2250.0 Tarif :
Une balade très facile et familiale dans cette longue vallée bien dégagée qui relie Bagnols-les-Bains à Mende avec un cheminement au milieu de jolis hameaux le long du Lot.
Facile
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A very easy, family-friendly walk in this long, open valley between Bagnols-les-Bains and Mende, through pretty hamlets along the Lot.
Deutsch :
Eine sehr leichte und familienfreundliche Wanderung in diesem langen, übersichtlichen Tal, das Bagnols-les-Bains mit Mende verbindet, mit einem Weg durch hübsche Weiler entlang des Flusses Lot.
Italiano :
Una passeggiata molto facile e adatta alle famiglie in questa lunga valle aperta tra Bagnols-les-Bains e Mende, passando per graziosi borghi lungo il Lot.
Español :
Un paseo muy fácil y familiar por este largo valle abierto entre Bagnols-les-Bains y Mende, pasando por bonitas aldeas a orillas del Lot.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère