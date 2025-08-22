L’Âne et le roi, de l’étang du Pas-aux-Ânes à la Cité royale. Boucle vélo n°4 Loches Indre-et-Loire

L’Âne et le roi, de l’étang du Pas-aux-Ânes à la Cité royale. Boucle vélo n°4 En VTC

L’Âne et le roi, de l’étang du Pas-aux-Ânes à la Cité royale. Boucle vélo n°4 37600 Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 24500.0 Tarif :

Dans les ruelles de Loches et de Beaulieu-lès-Loches, vous roulerez à l’ombre de majestueux monuments, sur les pas des personnages illustres qui vous ont précédé Foulques Nerra, Jeanne d’Arc, Charles VII, Agnès Sorel, etc.

Vous prendrez ensuite la clé des champs vers l’étang du Pas-aux-Ânes.

English : The Donkey and the King, from the Pas-aux-Ânes pond to the Royal City. Bike loop n°4

Cycle along the trail from Loches to the Pays-aux-Ânes lake one of the most beautiful spots in Loches forest. There is a bandstand near the lake (modelled on a Pavilion that would be exhibited at the Exposition Universelle de Paris in 1889) where you can rest before setting off again.

Deutsch : Der Esel und der König, vom Teich von Pas-aux-Ânes bis zur Königsstadt. Fahrradrunde Nr. 4

Von Loches nach Pas-aux-Ânes mit dem Rad: Sie fahren zu einem der schönsten Orte des Waldes von Loches. In der Nähe des Sees können Sie sich an einem Kiosk vor der Abfahrt stärken, der eine Kopie des Pavillons bei der Weltausstellung 1889 ist.

Italiano :

Nelle stradine di Loches e Beaulieu-lès-Loches, guiderete all’ombra di monumenti maestosi, sulle orme di personaggi illustri che vi hanno preceduto: Foulques Nerra, Giovanna d’Arco, Carlo VII, Agnès Sorel, ecc.

Si prende quindi la chiave per i campi verso lo stagno di Pas-aux-Ânes.

Español : El burro y el rey, del estanque de Pas-aux-Ânes a la Ciudad Real. Circuito para bicicletas n°4

En las estrechas calles de Loches y Beaulieu-lès-Loches, conducirá a la sombra de majestuosos monumentos, tras las huellas de personajes ilustres que le han precedido: Foulques Nerra, Juana de Arco, Carlos VII, Agnès Sorel, etc.

A continuación, tomará la llave de los campos hacia el estanque de Pas

