Lapiaz et Dolmen Tarcenay-Foucherans Doubs

Lapiaz et Dolmen Cimetière de Foucherans Église de Tarcenay 25620 Tarcenay-Foucherans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Les étapes jalonnant le sentier invitent à découvrir les richesses de la nature comme l’arboretum et le dolmen.

English :

Stages along the trail invite you to discover the riches of nature, such as the arboretum and the dolmen.

Deutsch :

Die Stationen entlang des Weges laden dazu ein, Naturschätze wie das Arboretum und den Dolmen zu entdecken.

Italiano :

Le tappe lungo il percorso invitano a scoprire le ricchezze della natura, come l’arboreto e il dolmen.

Español :

Las etapas del camino invitan a descubrir las riquezas de la naturaleza, como el arboreto y el dolmen.

