Lapiaz et Dolmen Tarcenay-Foucherans Doubs

Les étapes jalonnant le sentier invitent à découvrir les richesses de la nature comme l’arboretum et le dolmen.
Stages along the trail invite you to discover the riches of nature, such as the arboretum and the dolmen.
Die Stationen entlang des Weges laden dazu ein, Naturschätze wie das Arboretum und den Dolmen zu entdecken.
Le tappe lungo il percorso invitano a scoprire le ricchezze della natura, come l’arboreto e il dolmen.
Las etapas del camino invitan a descubrir las riquezas de la naturaleza, como el arboreto y el dolmen.
