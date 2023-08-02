L’apprenti botaniste Sentier du puy de la Tuile Deux-Verges Cantal

L’apprenti botaniste Sentier du puy de la Tuile

L’apprenti botaniste Sentier du puy de la Tuile Place de la mairie 15110 Deux-Verges Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Enquête sur les traces d’une nouvelle espèce de Lycopodes dans peau d’Harry Planteur. A l’aide d’un livret de découverte partez à la recherche d’une nouvelle espèce floristique. Parcours en forêt avec 6 étapes.

http://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 23 52 75

English : Puy de la Tuile peak and « apprenti botaniste » discovery path

Culminating at an altitude of 1279 m, the Puy de la Tuile allows an exceptional 360° view point, the highest summit of the sector of Chaudes-Aigues.

Deutsch : Le Puy de la Tuile et le sentier de découverte de l’apprenti botaniste

Ermittle in der Haut von Harry Planteur auf den Spuren einer neuen Bärlappart. Mithilfe eines Entdeckerhefts begeben Sie sich auf die Suche nach einer neuen Blumenart. Parcours im Wald mit 6 Etappen.

Italiano :

Seguite le tracce di una nuova specie di licopode nei panni di Harry Planteur. Con l’aiuto di un libretto di scoperta, partite alla ricerca di una nuova specie di pianta. Un percorso forestale in 6 tappe.

Español : Le Puy de la Tuile et le sentier de découverte de l’apprenti botaniste

Sigue los pasos de una nueva especie de licopodio como Harry Planteur. Con la ayuda de un cuaderno de descubrimientos, emprende la búsqueda de una nueva especie de planta. Un sendero forestal con 6 etapas.

