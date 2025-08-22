L’arboretum de Villard sur Doron Villard-sur-Doron Savoie

L’arboretum de Villard sur Doron

L’arboretum de Villard sur Doron 73270 Villard-sur-Doron Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de 80 variétés d’arbres résineux et feuillus des zones montagneuses. Un chalet permet aux visiteurs, à l’aide de panneaux, d’objets pédagogiques et d’un guide de visite d’approfondir leurs connaissances sur les arbres.

https://arboretumvillard.fr/ +33 4 79 38 23 69

English : Arboretum

Located on a old pasture at 650 m, Villard sur Doron arboretum is a place to see and learn everything about all sorts of trees. Recognize, compare or just enjoy this wild area… For more information you can visit the exhibition in the forest chalet.

Deutsch : Arboretum

Vorstellung von 80 Sorten von Nadel- und Laubbäumen aus Berggebieten. In einem Chalet können die Besucher anhand von Schildern, pädagogischen Objekten und einem Besucherführer ihr Wissen über Bäume vertiefen.

Italiano :

Presentazione di 80 varietà di conifere e latifoglie delle zone montane. Uno chalet permette ai visitatori di conoscere meglio gli alberi con l’aiuto di pannelli, oggetti didattici e una guida turistica.

Español : Arboretum

Presentación de 80 variedades de coníferas y árboles caducifolios de zonas de montaña. Un chalet permite a los visitantes aprender más sobre los árboles con la ayuda de paneles, objetos educativos y un guía turístico.

