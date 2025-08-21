L’arboretum Mornant Rhône

L’arboretum

L’arboretum Hameau La Plaine 69440 Mornant Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L’Arboretum se compose de 16 tables de lecture illustrées et enrichies d’anecdotes qui vous permettent de différencier les arbres qui bordent le lac de la Madone et de mieux comprendre le rôle des haies et des murets.

English :

The Arboretum consists of 16 reading tables illustrated and enriched with anecdotes that allow you to differentiate the trees that border the Lake of the Madonna and to better understand the role of hedges and low walls.

Deutsch :

Das Arboretum besteht aus 16 illustrierten und mit Anekdoten angereicherten Lesetischen, an denen Sie die Bäume entlang des Madonnensees unterscheiden und die Rolle von Hecken und Mauern besser verstehen können.

Italiano :

L’Arboreto è costituito da 16 tavole di lettura illustrate e arricchite da aneddoti che permettono di differenziare gli alberi che costeggiano il lago della Madonna e di comprendere meglio il ruolo di siepi e muretti.

Español :

El Arboreto se compone de 16 cuadros de lectura ilustrados y enriquecidos con anécdotas que permiten diferenciar los árboles que bordean el lago de la Virgen y comprender mejor el papel de los setos y los muros bajos.

