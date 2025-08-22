L’arbre, des racines à la cime Gizeux Indre-et-Loire

L’arbre, des racines à la cime A pieds

L’arbre, des racines à la cime 37340 Gizeux Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Pour tout connaître sur l’arbre, pilier de la nature, de ses racines jusqu’à la cime, empruntez ce sentier inédit balisé de panneaux pédagogiques et interactifs.

English : The tree, from the roots to the top

To know everything there is to know about trees, from the roots to the top, follow this original path guided by educational and interactive boards.

Deutsch : Der Baum, von den Wurzeln bis zur Spitze

Um alles über den Baum, den Grundpfeiler der Natur, von seinen Wurzeln bis zur Spitze zu erfahren, begeben Sie sich auf diesen neuartigen Pfad, der mit pädagogischen und interaktiven Schildern gekennzeichnet ist.

Italiano :

Per scoprire tutto quello che c’è da sapere sull’albero, un pilastro della natura, dalle sue radici alla sua chioma, percorrete questo sentiero unico, segnalato da pannelli didattici e interattivi.

Español : El árbol, desde las raíces hasta la copa

Para descubrir todo lo que hay que saber sobre el árbol, pilar de la naturaleza, desde sus raíces hasta su copa, recorra este sendero único, señalizado con paneles didácticos e interactivos.

