L’arbre du Chaufour Any-Martin-Rieux Aisne

L’arbre du Chaufour De la place du village d’Any-Martin-Rieux 02500 Any-Martin-Rieux Aisne Hauts-de-France

Sur les premiers contreforts ardennais, à quelques kilomètres de la frontière belge, le lieu-dit l’Arbre-du-Chaufour offre de belles vues sur la campagne environnante, caractérisée par son bocage et ses pâturages.

In the foothills of the Ardennes, just a few kilometers from the Belgian border, l’Arbre-du-Chaufour offers beautiful views of the surrounding countryside, characterized by bocage and pastures.

In den ersten Ausläufern der Ardennen, nur wenige Kilometer von der belgischen Grenze entfernt, bietet der Ort l’Arbre-du-Chaufour eine schöne Aussicht auf die umliegende Landschaft, die von Heckenlandschaften und Weiden geprägt ist.

Ai piedi delle Ardenne, a pochi chilometri dal confine belga, l’Arbre-du-Chaufour offre splendide viste sulla campagna circostante, caratterizzata da terreni agricoli e pascoli con siepi.

En las estribaciones de las Ardenas, a pocos kilómetros de la frontera belga, l’Arbre-du-Chaufour ofrece hermosas vistas de la campiña circundante, caracterizada por sus tierras de labranza con setos y pastos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme