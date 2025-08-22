L’Argentel Bouconville-Vauclair Aisne

L’Argentel A pieds

L’Argentel De Bouconville-Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

En Picardie, à quelques pas du Chemin des Dames, entre les villes de Laon et Reims, découvrez la randonnée de ‘L’Argentel’.

Intégralement forestier, ce petit circuit au cœur de la forêt domaniale de Vauclair est une agréable sortie à effectuer à plusieurs . Le site s’inscrit autour de l’ancienne abbaye de Vauclair, qui vient rappeler la disparition du petit village de Vauclerc-et-la-Vallée.

English :

In Picardy, just a stone’s throw from the Chemin des Dames, between the towns of Laon and Reims, discover the ‘L’Argentel’ hike.

Entirely forested, this little circuit in the heart of the Vauclair state forest is a pleasant outing for several people. The site is built around the former Vauclair Abbey, a reminder of the demise of the small village of Vauclerc-et-la-Vallée.

Deutsch :

In der Picardie, nur wenige Schritte vom Chemin des Dames entfernt, zwischen den Städten Laon und Reims, entdecken Sie die Wanderung von ‘L’Argentel’.

Dieser kleine Rundweg im Herzen des Staatswaldes von Vauclair ist ein angenehmer Ausflug, den man auch zu mehreren unternehmen kann. Der Ort liegt rund um die ehemalige Abtei von Vauclair, die an das Verschwinden des kleinen Dorfes Vauclerc-et-la-Vallée erinnert.

Italiano :

In Piccardia, a due passi dallo Chemin des Dames, tra le città di Laon e Reims, scoprite il sentiero L’Argentel .

Interamente boschivo, questo breve circuito nel cuore della foresta nazionale del Vauclair è una piacevole gita di gruppo. Il sito è costruito intorno all’antica abbazia di Vauclair, che ricorda la scomparsa del piccolo villaggio di Vauclerc-et-la-Vallée.

Español :

En Picardía, a dos pasos del Camino de las Damas, entre las ciudades de Laon y Reims, descubra el sendero L’Argentel .

Totalmente arbolado, este corto circuito en el corazón del bosque nacional de Vauclair es una agradable excursión para grupos. El lugar está construido en torno a la antigua abadía de Vauclair, recuerdo de la desaparición del pequeño pueblo de Vauclerc-et-la-Vallée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-19 par Agence Aisne Tourisme