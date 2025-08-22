Laroin Les lacs de Laroin Laroin Pyrénées-Atlantiques
Laroin Les lacs de Laroin Laroin Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.
Laroin Les lacs de Laroin A pieds Très facile
Laroin Les lacs de Laroin Chemin de la Passerelle 64110 Laroin Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4500.0 Tarif :
Un chemin de promenade est aménagé , vous permettant de faire le tour d’un ou des deux lacs.
Départ Parking du Lac de Laroin Chemin de la Passerelle -Laroin 64110
Balisage Jaune Pédestre (n°22)
Très facile
http://www.rando-pau.com/ +33 5 59 27 27 08
English : Laroin Les lacs de Laroin
At the entrance a restaurant, bar and fishing shop « Iktus » are at your disposal.
Departure: Lac de Laroin car park Chemin de la Passerelle
Yellow Pedestrian Marks (n°22)
Deutsch : Laroin Les lacs de Laroin
Es wurde ein Wanderweg angelegt , der es Ihnen ermöglicht, einen oder beide Seen zu umrunden
Start: Parkplatz des Sees von Laroin Chemin de la Passerelle -Laroin 64110
Gelbe Markierung Wanderer (Nr. 22)
Italiano :
È stato tracciato un percorso pedonale che permette di fare il giro di uno o di entrambi i laghi
Punto di partenza Parcheggio del Lac de Laroin Chemin de la Passerelle -Laroin 64110
Segnaletica pedonale gialla (n°22)
Español : Laroin Les lacs de Laroin
En la entrada está a su disposición un restaurante, un bar y una tienda de pesca « Iktus ».Inicio: Aparcamiento Lac de Laroin Chemin de la Passerelle
Señalización peatonal amarilla (n°22)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-29 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine