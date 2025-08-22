Laroque-Timbaut, sur les pas de Roland Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Laroque-Timbaut, sur les pas de Roland A pieds Très facile

Laroque-Timbaut, sur les pas de Roland 47340 Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit facile, tourne autour du village de Laroque, reliant l’église paroissiale à la vieille église puis à celle de Saint-Germain dont l’eau de sa fontaine, selon la légende, soigna les maux de l’armée de Roland.

English : Laroque-Timbaut, sur les pas de Roland

This easy circuit turns around the village of Laroque, linking the parish church to the old church and then to that of Saint-Germain, whose fountain water, according to legend, cured the ailments of Roland’s army.

Deutsch : Laroque-Timbaut, sur les pas de Roland

Dieser leichte Rundweg führt um das Dorf Laroque herum und verbindet die Pfarrkirche mit der alten Kirche und dann mit der Kirche Saint-Germain, deren Brunnenwasser der Legende nach die Beschwerden von Rolands Armee heilte.

Italiano :

Questo facile percorso fa il giro del villaggio di Laroque, collegando la chiesa parrocchiale alla chiesa vecchia e poi alla chiesa di Saint-Germain, la cui acqua di fonte, secondo la leggenda, curò i malanni dell’esercito di Rolando.

Español : Laroque-Timbaut, sur les pas de Roland

Esta sencilla ruta rodea el pueblo de Laroque, uniendo la iglesia parroquial con la antigua y luego con la iglesia de Saint-Germain, cuya agua de la fuente, según la leyenda, curó los males del ejército de Roldán.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine