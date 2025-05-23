Larreule les Bénédictins à cheval Larreule Pyrénées-Atlantiques

64410 Larreule Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Randonnée en famille où nature et patrimoine bâti se mêlent. Elle vous guide sur les traces des moines Bénédictins.

https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 04 59 24

English : Larreule les Bénédictins à cheval

Family hike where nature and built heritage are mixed. It guides you on the tracks of the Benedictine monks.

Deutsch : Larreule les Bénédictins à cheval

Eine Wanderung für Familien, bei der Natur und bauliches Erbe miteinander verschmelzen. Sie führt Sie auf den Spuren der Benediktinermönche.

Italiano :

Una passeggiata per famiglie che unisce natura e patrimonio edilizio. Vi guida sulle orme dei monaci benedettini.

Español : Larreule les Bénédictins à cheval

Un paseo familiar en el que se combinan la naturaleza y el patrimonio construido. Te guía tras las huellas de los monjes benedictinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine