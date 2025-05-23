Larreule les Bénédictins à cheval Larreule Pyrénées-Atlantiques
Larreule les Bénédictins à cheval vendredi 1 août 2025.
64410 Larreule Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9000.0
Randonnée en famille où nature et patrimoine bâti se mêlent. Elle vous guide sur les traces des moines Bénédictins.
https://www.bearnmadiran-tourisme.fr/ +33 5 59 04 59 24
English : Larreule les Bénédictins à cheval
Family hike where nature and built heritage are mixed. It guides you on the tracks of the Benedictine monks.
Deutsch : Larreule les Bénédictins à cheval
Eine Wanderung für Familien, bei der Natur und bauliches Erbe miteinander verschmelzen. Sie führt Sie auf den Spuren der Benediktinermönche.
Italiano :
Una passeggiata per famiglie che unisce natura e patrimonio edilizio. Vi guida sulle orme dei monaci benedettini.
Español : Larreule les Bénédictins à cheval
Un paseo familiar en el que se combinan la naturaleza y el patrimonio construido. Te guía tras las huellas de los monjes benedictinos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine