Lasserre, les perles du Perrou Lasserre Lot-et-Garonne

Lasserre, les perles du Perrou A pieds Facile

Lasserre, les perles du Perrou 47600 Lasserre Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7300.0 Tarif :

Le Perrou, petit ruisseau entre Lasserre et Francescas, s’est paré en quelques années de plusieurs retenues d’eau. Elles apparaissent depuis les hauteurs comme des perles, miroirs des champs alentours.

+33 5 53 66 14 14

English : Lasserre, les perles du Perrou

The Perrou, a small stream between Lasserre and Francescas, has been adorned in a few years with several water reservoirs. They appear from the heights like pearls, mirrors of the surrounding fields.

Deutsch : Lasserre, les perles du Perrou

Der Perrou, ein kleiner Bach zwischen Lasserre und Francescas, hat sich in einigen Jahren mit mehreren Wasserrückhaltebecken geschmückt. Sie erscheinen von den Anhöhen aus wie Perlen, die die umliegenden Felder spiegeln.

Italiano :

Il Perrou, un piccolo corso d’acqua tra Lasserre e Francescas, è stato abbellito negli ultimi anni con diversi bacini idrici. Appaiono dalle alture come perle, specchi dei campi circostanti.

Español : Lasserre, les perles du Perrou

El Perrou, un pequeño arroyo entre Lasserre y Francescas, se ha adornado en los últimos años con varios embalses. Aparecen desde las alturas como perlas, espejos de los campos circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine