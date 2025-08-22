Latitude Rando Jura Le Vaudioux Jura
vendredi 1 mai 2026.
Latitude Rando Jura
39300 Le Vaudioux Jura Bourgogne-Franche-Comté
Accompagnateur en Montagne, je vous accompagne en randonnée pour vous faire découvrir les richesses du milieu montagnard (Lacs, cascades, sommets)
https://latitude-rando-jura.webnode.fr/ +33 6 10 65 27 61
English : Latitude Rando Jura
Mountain leader, I accompany you on hikes to help you discover the richness of the mountain environment (lakes, waterfalls, peaks)
Deutsch : Latitude Rando Jura
Als Bergbegleiter begleite ich Sie auf Wanderungen, um Ihnen die Reichtümer der Bergwelt (Seen, Wasserfälle, Gipfel) zu zeigen.
Italiano :
Guida alpina, vi accompagno nelle escursioni per farvi scoprire le ricchezze dell’ambiente montano (laghi, cascate, cime)
Español :
Guía de montaña, te acompaño en las excursiones para ayudarte a descubrir la riqueza del entorno de montaña (lagos, cascadas, picos)
