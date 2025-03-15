L’Aubisque par le Col de Tortes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

L'Aubisque par le Col de Tortes A pieds Difficulté moyenne

64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12000.0

Belle randonnée assez sportive au départ de Gourette qui vous mènera jusqu’au col d’Aubisque en passant par le Col de Tortes et le Col d’Arbaze. A faire pour la vue sur le massif de Gourette, les myrtilles et les vautours qui survolent régulièrement le site.

English : L’Aubisque par le Col de Tortes

Nice and sportive hike starting from Gourette which will lead you to the Aubisque pass via the Tortes pass and the Arbaze pass. To be done for the view on the Gourette massif, the blueberries and the vultures which regularly fly over the site.

Deutsch : L’Aubisque par le Col de Tortes

Schöne, recht sportliche Wanderung von Gourette aus, die Sie über den Col de Tortes und den Col d’Arbaze bis zum Col d’Aubisque führt. Lohnenswert wegen der Aussicht auf das Massif de Gourette, die Heidelbeeren und die Geier, die regelmäßig über das Gebiet kreisen.

Italiano :

Un’escursione bella e abbastanza sportiva da Gourette al Col d’Aubisque passando per il Col de Tortes e il Col d’Arbaze. Da fare per la vista sul massiccio della Gourette, i mirtilli e gli avvoltoi che sorvolano regolarmente il sito.

Español : L’Aubisque par le Col de Tortes

Una caminata hermosa y bastante deportiva desde Gourette hasta el Col d’Aubisque pasando por el Col de Tortes y el Col d’Arbaze. Hay que hacerlo por la vista del macizo de Gourette, los arándanos y los buitres que sobrevuelan regularmente el lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine