Laumède VTT n°6 Chanac Lozère
Laumède VTT n°6 Chanac Lozère vendredi 1 mai 2026.
Laumède VTT n°6 VTT de descente Difficulté moyenne
Laumède VTT n°6 la vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 21309.0 Tarif :
Circuit VTT entre Vallée du Lot et Causse de Sauveterre. Circuit VTT N°6 (balisage rouge)
Difficulté moyenne
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mountain bike trail between the Lot Valley and Causse de Sauveterre. MTB circuit N°6 (red markings)
Deutsch :
Mountainbike-Route zwischen dem Tal des Lot und der Causse de Sauveterre. Mountainbike-Route Nr. 6 (rote Markierung)
Italiano :
Percorso per mountain bike tra la Valle del Lot e la Causse de Sauveterre. Percorso MTB N°6 (segnaletica rossa)
Español :
Sendero para bicicletas de montaña entre el valle del Lot y Causse de Sauveterre. Ruta BTT N°6 (marcas rojas)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère