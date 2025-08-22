Laumède VTT n°6 Chanac Lozère

Laumède VTT n°6 VTT de descente Difficulté moyenne

Laumède VTT n°6 la vignogue 48230 Chanac Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 21309.0 Tarif :

Circuit VTT entre Vallée du Lot et Causse de Sauveterre. Circuit VTT N°6 (balisage rouge)

Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain bike trail between the Lot Valley and Causse de Sauveterre. MTB circuit N°6 (red markings)

Deutsch :

Mountainbike-Route zwischen dem Tal des Lot und der Causse de Sauveterre. Mountainbike-Route Nr. 6 (rote Markierung)

Italiano :

Percorso per mountain bike tra la Valle del Lot e la Causse de Sauveterre. Percorso MTB N°6 (segnaletica rossa)

Español :

Sendero para bicicletas de montaña entre el valle del Lot y Causse de Sauveterre. Ruta BTT N°6 (marcas rojas)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère