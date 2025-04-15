Laurès, en route vers Envals Laussou Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 11800.0 Tarif :

Les portions bitumées sont assez nombreuses, mais elles offrent de magnifiques points de vue sur les sites de Monflanquin et Biron. Elles alternent avec des zones boisées très rafraichissantes en été.

+33 5 53 66 14 14

English : Laurès, en route vers Envals

There are quite a few asphalt sections, but they offer magnificent views of Monflanquin and Biron. They alternate with refreshing wooded areas in summer.

Deutsch : Laurès, en route vers Envals

Die asphaltierten Abschnitte sind recht zahlreich, aber sie bieten herrliche Ausblicke auf die Sehenswürdigkeiten von Monflanquin und Biron. Sie wechseln sich mit bewaldeten Bereichen ab, die im Sommer sehr erfrischend sind.

Italiano :

Ci sono alcuni tratti in asfalto, ma offrono magnifiche viste sui siti di Monflanquin e Biron. Si alternano a zone boschive molto rinfrescanti in estate.

Español : Laurès, en route vers Envals

Hay bastantes tramos de asfalto, pero ofrecen magníficas vistas de los lugares de Monflanquin y Biron. Se alternan con zonas arboladas que son muy refrescantes en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine