L’Authion à vélo Saumur Maine-et-Loire

L’Authion à vélo Saumur Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

L’Authion à vélo

L’Authion à vélo 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 52000.0 Tarif :

Quittez ou alternez avec les bords de Loire en déambulant sur de petites routes tranquilles dans la vallée nourricière de l’Authion et ses cultures végétales spécialisées. Pêcheurs au carrelet, bâti traditionnel accrocheront votre regard, le parcours est plat et sans difficulté.

English :

Leave or alternate with the banks of the Loire as you wander along quiet little roads in the nourishing valley of the Authion and its specialized plant cultures. Fishermen in the « carrelet », a traditional building will catch your eye, the route is flat and without difficulty.

Deutsch :

Verlassen Sie das Loire-Ufer oder wechseln Sie sich mit ihm ab, indem Sie auf ruhigen Straßen durch das nahrhafte Tal des Authion mit seinen spezialisierten Pflanzenkulturen schlendern. Die Strecke ist flach und ohne Schwierigkeiten.

Italiano :

Lasciate o alternate le rive della Loira percorrendo piccole strade tranquille nella valle dell’Authion e le sue colture orticole specializzate. Il percorso è pianeggiante e facile da seguire, e si possono vedere pescatori che pescano con le loro reti ed edifici tradizionali.

Español :

Salga o alterne con las orillas del Loira recorriendo pequeñas y tranquilas carreteras en el valle del Authion y sus cultivos especializados en hortalizas. La ruta es llana y fácil de seguir, y podrá ver a los pescadores faenando con sus redes y las construcciones tradicionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime