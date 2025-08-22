L’aventure forestière au bout des roues Étrigny Saône-et-Loire

L’aventure forestière au bout des roues En VTT assistance électrique Difficile

L’aventure forestière au bout des roues Parking City-stade 71240 Étrigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Ce circuit VTT vous emmènera à la découverte des paysages variés et du riche patrimoine du Massif Sud Bourgogne. Vous traverserez des forêts, des cols, des vignobles, et découvrirez des villages et hameaux typiques. Cet itinéraire est conçu pour les sportifs en quête de défis.

English :

This mountain bike tour takes you through the varied landscapes and rich heritage of the Massif Sud Bourgogne. You’ll cross forests, mountain passes, vineyards and discover typical villages and hamlets. This itinerary is designed for sports enthusiasts looking for a challenge.

Deutsch :

Auf dieser Mountainbike-Tour entdecken Sie die abwechslungsreichen Landschaften und das reiche Kulturerbe des Massif Sud Bourgogne. Sie werden durch Wälder, über Pässe und durch Weinberge fahren und typische Dörfer und Weiler entdecken. Diese Route ist für Sportler konzipiert, die eine Herausforderung suchen.

Italiano :

Questo tour in mountain bike vi porterà attraverso i variegati paesaggi e il ricco patrimonio del Massiccio Sud della Borgogna. Attraverserete foreste, passi di montagna, vigneti e scoprirete villaggi e borghi tipici. Questo percorso è pensato per gli sportivi in cerca di sfide.

Español :

Esta excursión en bicicleta de montaña le llevará por los variados paisajes y el rico patrimonio del Macizo Sur de Borgoña. Atravesará bosques, puertos de montaña, viñedos y descubrirá pueblos y aldeas típicos. Esta ruta está diseñada para los entusiastas del deporte que buscan un desafío.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data