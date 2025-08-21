L’Aveyron à Laissac (lâchers de truites) Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

L’Aveyron à Laissac (lâchers de truites)

L’Aveyron à Laissac (lâchers de truites) 12310 Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Occitanie

Lâchers de truites sur une zone de calme de la rivière Aveyron

English :

Trout releases in a quiet area of the Aveyron River

Deutsch :

Aussetzen von Forellen in einer ruhigen Zone des Flusses Aveyron

Italiano :

Rilascio di trote in una zona tranquilla del fiume Aveyron

Español :

Liberación de truchas en una zona tranquila del río Aveyron

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron