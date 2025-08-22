L’Aveyron à Laissac pont d’Ampiac (no kill truite) Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

L’Aveyron à Laissac pont d’Ampiac (no kill truite)

L’Aveyron à Laissac pont d’Ampiac (no kill truite) 12310 Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

le plus ancien parcours no kill truite du département

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the oldest no kill trout course in the department

Deutsch :

die älteste No-Kill-Forellenstrecke des Departements

Italiano :

il più antico corso di trota no kill del dipartimento

Español :

el curso de trucha sin muerte más antiguo del departamento

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron