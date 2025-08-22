L’Aveyron à Laissac pont d’Ampiac (no kill truite) Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
L’Aveyron à Laissac pont d’Ampiac (no kill truite) 12310 Laissac-Sévérac l’Église Aveyron Occitanie
le plus ancien parcours no kill truite du département
English :
the oldest no kill trout course in the department
Deutsch :
die älteste No-Kill-Forellenstrecke des Departements
Italiano :
il più antico corso di trota no kill del dipartimento
Español :
el curso de trucha sin muerte más antiguo del departamento
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron